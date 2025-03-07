Валюты / USEA
USEA: United Maritime Corporation - Common Stock
1.75 USD 0.03 (1.74%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс USEA за сегодня изменился на 1.74%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.71, а максимальная — 1.75.
Следите за динамикой United Maritime Corporation - Common Stock. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости USEA
Дневной диапазон
1.71 1.75
Годовой диапазон
1.00 2.62
- Предыдущее закрытие
- 1.72
- Open
- 1.72
- Bid
- 1.75
- Ask
- 2.05
- Low
- 1.71
- High
- 1.75
- Объем
- 31
- Дневное изменение
- 1.74%
- Месячное изменение
- 4.17%
- 6-месячное изменение
- 26.81%
- Годовое изменение
- -33.21%
