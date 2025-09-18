CotizacionesSecciones
TLIH

0.6198 USD 0.0098 (1.61%)
Sector: Otros símbolos Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de TLIH de hoy ha cambiado un 1.61%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 0.5950, mientras que el máximo ha alcanzado 0.6370.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Rango diario
0.5950 0.6370
Rango anual
0.4801 7.0000
Cierres anteriores
0.6100
Open
0.5950
Bid
0.6198
Ask
0.6228
Low
0.5950
High
0.6370
Volumen
147
Cambio diario
1.61%
Cambio mensual
16.20%
Cambio a 6 meses
-83.98%
Cambio anual
-83.98%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B