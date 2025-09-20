CotationsSections
TLIH

0.5900 USD 0.0083 (1.39%)
Secteur: Autres Symboles Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de TLIH a changé de -1.39% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.5750 et à un maximum de 0.5980.

Suivez la dynamique . Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
0.5750 0.5980
Range Annuel
0.4801 7.0000
Clôture Précédente
0.5983
Ouverture
0.5885
Bid
0.5900
Ask
0.5930
Plus Bas
0.5750
Plus Haut
0.5980
Volume
115
Changement quotidien
-1.39%
Changement Mensuel
10.61%
Changement à 6 Mois
-84.75%
Changement Annuel
-84.75%
20 septembre, samedi