Valute / TLIH
TLIH
0.5900 USD 0.0083 (1.39%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio TLIH ha avuto una variazione del -1.39% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.5750 e ad un massimo di 0.5980.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
0.5750 0.5980
Intervallo Annuale
0.4801 7.0000
- Chiusura Precedente
- 0.5983
- Apertura
- 0.5885
- Bid
- 0.5900
- Ask
- 0.5930
- Minimo
- 0.5750
- Massimo
- 0.5980
- Volume
- 115
- Variazione giornaliera
- -1.39%
- Variazione Mensile
- 10.61%
- Variazione Semestrale
- -84.75%
- Variazione Annuale
- -84.75%
21 settembre, domenica