0.5900 USD 0.0083 (1.39%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio TLIH ha avuto una variazione del -1.39% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.5750 e ad un massimo di 0.5980.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
0.5750 0.5980
Intervallo Annuale
0.4801 7.0000
Chiusura Precedente
0.5983
Apertura
0.5885
Bid
0.5900
Ask
0.5930
Minimo
0.5750
Massimo
0.5980
Volume
115
Variazione giornaliera
-1.39%
Variazione Mensile
10.61%
Variazione Semestrale
-84.75%
Variazione Annuale
-84.75%
