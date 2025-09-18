Divisas / SIGIP
SIGIP: Selective Insurance Group Inc - Depositary Shares, each represe
18.48 USD 0.17 (0.91%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de SIGIP de hoy ha cambiado un -0.91%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 18.40, mientras que el máximo ha alcanzado 18.56.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Selective Insurance Group Inc - Depositary Shares, each represe. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
18.40 18.56
Rango anual
16.63 20.30
- Cierres anteriores
- 18.65
- Open
- 18.40
- Bid
- 18.48
- Ask
- 18.78
- Low
- 18.40
- High
- 18.56
- Volumen
- 6
- Cambio diario
- -0.91%
- Cambio mensual
- 4.64%
- Cambio a 6 meses
- 0.98%
- Cambio anual
- -7.00%
