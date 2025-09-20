Valute / SIGIP
SIGIP: Selective Insurance Group Inc - Depositary Shares, each represe
18.65 USD 0.19 (1.03%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SIGIP ha avuto una variazione del 1.03% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 18.47 e ad un massimo di 18.65.
Segui le dinamiche di Selective Insurance Group Inc - Depositary Shares, each represe. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
18.47 18.65
Intervallo Annuale
16.63 20.30
- Chiusura Precedente
- 18.46
- Apertura
- 18.48
- Bid
- 18.65
- Ask
- 18.95
- Minimo
- 18.47
- Massimo
- 18.65
- Volume
- 7
- Variazione giornaliera
- 1.03%
- Variazione Mensile
- 5.61%
- Variazione Semestrale
- 1.91%
- Variazione Annuale
- -6.14%
20 settembre, sabato