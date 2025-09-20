QuotazioniSezioni
SIGIP: Selective Insurance Group Inc - Depositary Shares, each represe

18.65 USD 0.19 (1.03%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SIGIP ha avuto una variazione del 1.03% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 18.47 e ad un massimo di 18.65.

Segui le dinamiche di Selective Insurance Group Inc - Depositary Shares, each represe. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
18.47 18.65
Intervallo Annuale
16.63 20.30
Chiusura Precedente
18.46
Apertura
18.48
Bid
18.65
Ask
18.95
Minimo
18.47
Massimo
18.65
Volume
7
Variazione giornaliera
1.03%
Variazione Mensile
5.61%
Variazione Semestrale
1.91%
Variazione Annuale
-6.14%
20 settembre, sabato