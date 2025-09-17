Валюты / SIGIP
SIGIP: Selective Insurance Group Inc - Depositary Shares, each represe
18.65 USD 0.07 (0.38%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SIGIP за сегодня изменился на 0.38%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.46, а максимальная — 18.66.
Дневной диапазон
18.46 18.66
Годовой диапазон
16.63 20.30
- Предыдущее закрытие
- 18.58
- Open
- 18.46
- Bid
- 18.65
- Ask
- 18.95
- Low
- 18.46
- High
- 18.66
- Объем
- 13
- Дневное изменение
- 0.38%
- Месячное изменение
- 5.61%
- 6-месячное изменение
- 1.91%
- Годовое изменение
- -6.14%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.