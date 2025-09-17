КотировкиРазделы
Валюты / SIGIP
Назад в Рынок акций США

SIGIP: Selective Insurance Group Inc - Depositary Shares, each represe

18.65 USD 0.07 (0.38%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SIGIP за сегодня изменился на 0.38%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.46, а максимальная — 18.66.

Следите за динамикой Selective Insurance Group Inc - Depositary Shares, each represe. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Дневной диапазон
18.46 18.66
Годовой диапазон
16.63 20.30
Предыдущее закрытие
18.58
Open
18.46
Bid
18.65
Ask
18.95
Low
18.46
High
18.66
Объем
13
Дневное изменение
0.38%
Месячное изменение
5.61%
6-месячное изменение
1.91%
Годовое изменение
-6.14%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.