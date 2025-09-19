Währungen / SIGIP
SIGIP: Selective Insurance Group Inc - Depositary Shares, each represe
18.46 USD 0.02 (0.11%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SIGIP hat sich für heute um -0.11% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 18.46 bis zu einem Hoch von 18.46 gehandelt.
Verfolgen Sie die Selective Insurance Group Inc - Depositary Shares, each represe-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
18.46 18.46
Jahresspanne
16.63 20.30
- Vorheriger Schlusskurs
- 18.48
- Eröffnung
- 18.46
- Bid
- 18.46
- Ask
- 18.76
- Tief
- 18.46
- Hoch
- 18.46
- Volumen
- 1
- Tagesänderung
- -0.11%
- Monatsänderung
- 4.53%
- 6-Monatsänderung
- 0.87%
- Jahresänderung
- -7.10%
