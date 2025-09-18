Divisas / FUFU
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
FUFU: BitFuFu Inc - Class A
4.09 USD 0.19 (4.87%)
Sector: Otros símbolos Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de FUFU de hoy ha cambiado un 4.87%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 3.92, mientras que el máximo ha alcanzado 4.10.
Siga la dinámica de la pareja de divisas BitFuFu Inc - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
3.92 4.10
Rango anual
2.91 6.05
- Cierres anteriores
- 3.90
- Open
- 3.94
- Bid
- 4.09
- Ask
- 4.39
- Low
- 3.92
- High
- 4.10
- Volumen
- 310
- Cambio diario
- 4.87%
- Cambio mensual
- 7.35%
- Cambio a 6 meses
- -10.31%
- Cambio anual
- -3.08%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B