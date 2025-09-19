Währungen / FUFU
FUFU: BitFuFu Inc - Class A
3.94 USD 0.15 (3.67%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FUFU hat sich für heute um -3.67% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.90 bis zu einem Hoch von 4.09 gehandelt.
Verfolgen Sie die BitFuFu Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
3.90 4.09
Jahresspanne
2.91 6.05
- Vorheriger Schlusskurs
- 4.09
- Eröffnung
- 4.04
- Bid
- 3.94
- Ask
- 4.24
- Tief
- 3.90
- Hoch
- 4.09
- Volumen
- 795
- Tagesänderung
- -3.67%
- Monatsänderung
- 3.41%
- 6-Monatsänderung
- -13.60%
- Jahresänderung
- -6.64%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K