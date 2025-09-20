QuotazioniSezioni
FUFU: BitFuFu Inc - Class A

3.85 USD 0.09 (2.28%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio FUFU ha avuto una variazione del -2.28% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.84 e ad un massimo di 4.01.

Segui le dinamiche di BitFuFu Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
3.84 4.01
Intervallo Annuale
2.91 6.05
Chiusura Precedente
3.94
Apertura
3.94
Bid
3.85
Ask
4.15
Minimo
3.84
Massimo
4.01
Volume
618
Variazione giornaliera
-2.28%
Variazione Mensile
1.05%
Variazione Semestrale
-15.57%
Variazione Annuale
-8.77%
20 settembre, sabato