Valute / FUFU
FUFU: BitFuFu Inc - Class A
3.85 USD 0.09 (2.28%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio FUFU ha avuto una variazione del -2.28% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.84 e ad un massimo di 4.01.
Segui le dinamiche di BitFuFu Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
3.84 4.01
Intervallo Annuale
2.91 6.05
- Chiusura Precedente
- 3.94
- Apertura
- 3.94
- Bid
- 3.85
- Ask
- 4.15
- Minimo
- 3.84
- Massimo
- 4.01
- Volume
- 618
- Variazione giornaliera
- -2.28%
- Variazione Mensile
- 1.05%
- Variazione Semestrale
- -15.57%
- Variazione Annuale
- -8.77%
20 settembre, sabato