CNOBP: ConnectOne Bancorp Inc - Depositary Shares (each representing a
23.85 USD 0.00 (0.00%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de CNOBP de hoy ha cambiado un 0.00%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 23.83, mientras que el máximo ha alcanzado 23.90.
Siga la dinámica de la pareja de divisas ConnectOne Bancorp Inc - Depositary Shares (each representing a. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
23.83 23.90
Rango anual
20.60 24.25
- Cierres anteriores
- 23.85
- Open
- 23.90
- Bid
- 23.85
- Ask
- 24.15
- Low
- 23.83
- High
- 23.90
- Volumen
- 5
- Cambio diario
- 0.00%
- Cambio mensual
- 2.93%
- Cambio a 6 meses
- 6.00%
- Cambio anual
- 11.92%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B