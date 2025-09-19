Währungen / CNOBP
CNOBP: ConnectOne Bancorp Inc - Depositary Shares (each representing a
23.90 USD 0.05 (0.21%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CNOBP hat sich für heute um 0.21% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 23.87 bis zu einem Hoch von 23.90 gehandelt.
Verfolgen Sie die ConnectOne Bancorp Inc - Depositary Shares (each representing a-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
23.87 23.90
Jahresspanne
20.60 24.25
- Vorheriger Schlusskurs
- 23.85
- Eröffnung
- 23.90
- Bid
- 23.90
- Ask
- 24.20
- Tief
- 23.87
- Hoch
- 23.90
- Volumen
- 7
- Tagesänderung
- 0.21%
- Monatsänderung
- 3.15%
- 6-Monatsänderung
- 6.22%
- Jahresänderung
- 12.15%
