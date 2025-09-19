KurseKategorien
Währungen / CNOBP
Zurück zum Aktien

CNOBP: ConnectOne Bancorp Inc - Depositary Shares (each representing a

23.90 USD 0.05 (0.21%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CNOBP hat sich für heute um 0.21% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 23.87 bis zu einem Hoch von 23.90 gehandelt.

Verfolgen Sie die ConnectOne Bancorp Inc - Depositary Shares (each representing a-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
23.87 23.90
Jahresspanne
20.60 24.25
Vorheriger Schlusskurs
23.85
Eröffnung
23.90
Bid
23.90
Ask
24.20
Tief
23.87
Hoch
23.90
Volumen
7
Tagesänderung
0.21%
Monatsänderung
3.15%
6-Monatsänderung
6.22%
Jahresänderung
12.15%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K