QuotazioniSezioni
Valute / CNOBP
Tornare a Azioni

CNOBP: ConnectOne Bancorp Inc - Depositary Shares (each representing a

23.90 USD 0.00 (0.00%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CNOBP ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 23.90 e ad un massimo di 23.90.

Segui le dinamiche di ConnectOne Bancorp Inc - Depositary Shares (each representing a. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
23.90 23.90
Intervallo Annuale
20.60 24.25
Chiusura Precedente
23.90
Apertura
23.90
Bid
23.90
Ask
24.20
Minimo
23.90
Massimo
23.90
Volume
2
Variazione giornaliera
0.00%
Variazione Mensile
3.15%
Variazione Semestrale
6.22%
Variazione Annuale
12.15%
20 settembre, sabato