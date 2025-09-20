Valute / CNOBP
CNOBP: ConnectOne Bancorp Inc - Depositary Shares (each representing a
23.90 USD 0.00 (0.00%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CNOBP ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 23.90 e ad un massimo di 23.90.
Segui le dinamiche di ConnectOne Bancorp Inc - Depositary Shares (each representing a. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
23.90 23.90
Intervallo Annuale
20.60 24.25
- Chiusura Precedente
- 23.90
- Apertura
- 23.90
- Bid
- 23.90
- Ask
- 24.20
- Minimo
- 23.90
- Massimo
- 23.90
- Volume
- 2
- Variazione giornaliera
- 0.00%
- Variazione Mensile
- 3.15%
- Variazione Semestrale
- 6.22%
- Variazione Annuale
- 12.15%
20 settembre, sabato