Валюты / CNOBP
CNOBP: ConnectOne Bancorp Inc - Depositary Shares (each representing a
23.85 USD 0.05 (0.21%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CNOBP за сегодня изменился на -0.21%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.78, а максимальная — 23.88.
Следите за динамикой ConnectOne Bancorp Inc - Depositary Shares (each representing a. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
23.78 23.88
Годовой диапазон
20.60 24.25
- Предыдущее закрытие
- 23.90
- Open
- 23.84
- Bid
- 23.85
- Ask
- 24.15
- Low
- 23.78
- High
- 23.88
- Объем
- 6
- Дневное изменение
- -0.21%
- Месячное изменение
- 2.93%
- 6-месячное изменение
- 6.00%
- Годовое изменение
- 11.92%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.