Divisas / CDZIP
CDZIP: Cadiz Inc - Depositary Shares
19.45 USD 0.07 (0.36%)
Sector: Servicios Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de CDZIP de hoy ha cambiado un 0.36%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 19.38, mientras que el máximo ha alcanzado 19.45.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Cadiz Inc - Depositary Shares. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
19.38 19.45
Rango anual
14.16 20.20
- Cierres anteriores
- 19.38
- Open
- 19.38
- Bid
- 19.45
- Ask
- 19.75
- Low
- 19.38
- High
- 19.45
- Volumen
- 2
- Cambio diario
- 0.36%
- Cambio mensual
- 2.91%
- Cambio a 6 meses
- 2.69%
- Cambio anual
- 26.79%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B