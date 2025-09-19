Währungen / CDZIP
CDZIP: Cadiz Inc - Depositary Shares
19.90 USD 0.45 (2.31%)
Sektor: Versorgungsunternehmen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CDZIP hat sich für heute um 2.31% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 19.43 bis zu einem Hoch von 19.90 gehandelt.
Verfolgen Sie die Cadiz Inc - Depositary Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
19.43 19.90
Jahresspanne
14.16 20.20
- Vorheriger Schlusskurs
- 19.45
- Eröffnung
- 19.43
- Bid
- 19.90
- Ask
- 20.20
- Tief
- 19.43
- Hoch
- 19.90
- Volumen
- 4
- Tagesänderung
- 2.31%
- Monatsänderung
- 5.29%
- 6-Monatsänderung
- 5.07%
- Jahresänderung
- 29.73%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K