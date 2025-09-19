KurseKategorien
CDZIP: Cadiz Inc - Depositary Shares

19.90 USD 0.45 (2.31%)
Sektor: Versorgungsunternehmen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CDZIP hat sich für heute um 2.31% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 19.43 bis zu einem Hoch von 19.90 gehandelt.

Verfolgen Sie die Cadiz Inc - Depositary Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
19.43 19.90
Jahresspanne
14.16 20.20
Vorheriger Schlusskurs
19.45
Eröffnung
19.43
Bid
19.90
Ask
20.20
Tief
19.43
Hoch
19.90
Volumen
4
Tagesänderung
2.31%
Monatsänderung
5.29%
6-Monatsänderung
5.07%
Jahresänderung
29.73%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K