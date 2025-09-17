Валюты / CDZIP
CDZIP: Cadiz Inc - Depositary Shares
19.38 USD 0.24 (1.25%)
Сектор: Коммунальные услуги Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CDZIP за сегодня изменился на 1.25%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.19, а максимальная — 19.38.
Следите за динамикой Cadiz Inc - Depositary Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
19.19 19.38
Годовой диапазон
14.16 20.20
- Предыдущее закрытие
- 19.14
- Open
- 19.19
- Bid
- 19.38
- Ask
- 19.68
- Low
- 19.19
- High
- 19.38
- Объем
- 3
- Дневное изменение
- 1.25%
- Месячное изменение
- 2.54%
- 6-месячное изменение
- 2.32%
- Годовое изменение
- 26.34%
