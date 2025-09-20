QuotazioniSezioni
CDZIP: Cadiz Inc - Depositary Shares

19.42 USD 0.48 (2.41%)
Settore: Servizi Pubblici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CDZIP ha avuto una variazione del -2.41% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 19.42 e ad un massimo di 19.78.

Segui le dinamiche di Cadiz Inc - Depositary Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
19.42 19.78
Intervallo Annuale
14.16 20.20
Chiusura Precedente
19.90
Apertura
19.78
Bid
19.42
Ask
19.72
Minimo
19.42
Massimo
19.78
Volume
6
Variazione giornaliera
-2.41%
Variazione Mensile
2.75%
Variazione Semestrale
2.53%
Variazione Annuale
26.60%
20 settembre, sabato