CDZIP: Cadiz Inc - Depositary Shares
19.42 USD 0.48 (2.41%)
Settore: Servizi Pubblici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CDZIP ha avuto una variazione del -2.41% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 19.42 e ad un massimo di 19.78.
Segui le dinamiche di Cadiz Inc - Depositary Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
19.42 19.78
Intervallo Annuale
14.16 20.20
- Chiusura Precedente
- 19.90
- Apertura
- 19.78
- Bid
- 19.42
- Ask
- 19.72
- Minimo
- 19.42
- Massimo
- 19.78
- Volume
- 6
- Variazione giornaliera
- -2.41%
- Variazione Mensile
- 2.75%
- Variazione Semestrale
- 2.53%
- Variazione Annuale
- 26.60%
20 settembre, sabato