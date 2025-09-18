CotizacionesSecciones
Divisas / APRH
APRH: Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 20 Barrier ETF -

25.11 USD 0.07 (0.28%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de APRH de hoy ha cambiado un -0.28%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 25.11, mientras que el máximo ha alcanzado 25.11.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - . El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
25.11 25.11
Rango anual
23.04 25.18
Cierres anteriores
25.18
Open
25.11
Bid
25.11
Ask
25.41
Low
25.11
High
25.11
Volumen
1
Cambio diario
-0.28%
Cambio mensual
0.40%
Cambio a 6 meses
2.62%
Cambio anual
2.16%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B