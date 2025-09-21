Valute / APRH
APRH: Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 20 Barrier ETF -
25.12 USD 0.09 (0.36%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio APRH ha avuto una variazione del -0.36% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.12 e ad un massimo di 25.12.
Segui le dinamiche di Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
25.12 25.12
Intervallo Annuale
23.04 25.21
- Chiusura Precedente
- 25.21
- Apertura
- 25.12
- Bid
- 25.12
- Ask
- 25.42
- Minimo
- 25.12
- Massimo
- 25.12
- Volume
- 1
- Variazione giornaliera
- -0.36%
- Variazione Mensile
- 0.44%
- Variazione Semestrale
- 2.66%
- Variazione Annuale
- 2.20%
21 settembre, domenica