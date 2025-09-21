QuotazioniSezioni
Valute / APRH
Tornare a Azioni

APRH: Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 20 Barrier ETF -

25.12 USD 0.09 (0.36%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio APRH ha avuto una variazione del -0.36% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.12 e ad un massimo di 25.12.

Segui le dinamiche di Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
25.12 25.12
Intervallo Annuale
23.04 25.21
Chiusura Precedente
25.21
Apertura
25.12
Bid
25.12
Ask
25.42
Minimo
25.12
Massimo
25.12
Volume
1
Variazione giornaliera
-0.36%
Variazione Mensile
0.44%
Variazione Semestrale
2.66%
Variazione Annuale
2.20%
21 settembre, domenica