Валюты / APRH
APRH: Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 20 Barrier ETF -
25.18 USD 0.01 (0.04%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс APRH за сегодня изменился на 0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.10, а максимальная — 25.18.
Следите за динамикой Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
25.10 25.18
Годовой диапазон
23.04 25.18
- Предыдущее закрытие
- 25.17
- Open
- 25.10
- Bid
- 25.18
- Ask
- 25.48
- Low
- 25.10
- High
- 25.18
- Объем
- 10
- Дневное изменение
- 0.04%
- Месячное изменение
- 0.68%
- 6-месячное изменение
- 2.90%
- Годовое изменение
- 2.44%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.