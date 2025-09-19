KurseKategorien
Währungen / APRH
Zurück zum Aktien

APRH: Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 20 Barrier ETF -

25.21 USD 0.10 (0.40%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von APRH hat sich für heute um 0.40% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.11 bis zu einem Hoch von 25.21 gehandelt.

Verfolgen Sie die Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
25.11 25.21
Jahresspanne
23.04 25.21
Vorheriger Schlusskurs
25.11
Eröffnung
25.15
Bid
25.21
Ask
25.51
Tief
25.11
Hoch
25.21
Volumen
21
Tagesänderung
0.40%
Monatsänderung
0.80%
6-Monatsänderung
3.02%
Jahresänderung
2.56%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K