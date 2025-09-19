Währungen / APRH
APRH: Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 20 Barrier ETF -
25.21 USD 0.10 (0.40%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von APRH hat sich für heute um 0.40% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.11 bis zu einem Hoch von 25.21 gehandelt.
Verfolgen Sie die Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
25.11 25.21
Jahresspanne
23.04 25.21
- Vorheriger Schlusskurs
- 25.11
- Eröffnung
- 25.15
- Bid
- 25.21
- Ask
- 25.51
- Tief
- 25.11
- Hoch
- 25.21
- Volumen
- 21
- Tagesänderung
- 0.40%
- Monatsänderung
- 0.80%
- 6-Monatsänderung
- 3.02%
- Jahresänderung
- 2.56%
