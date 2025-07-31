Divisas / ACIO
ACIO: Aptus Collared Investment Opportunity ETF
43.16 USD 0.10 (0.23%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ACIO de hoy ha cambiado un -0.23%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 42.95, mientras que el máximo ha alcanzado 43.23.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Aptus Collared Investment Opportunity ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
42.95 43.23
Rango anual
35.83 43.26
- Cierres anteriores
- 43.26
- Open
- 43.18
- Bid
- 43.16
- Ask
- 43.46
- Low
- 42.95
- High
- 43.23
- Volumen
- 179
- Cambio diario
- -0.23%
- Cambio mensual
- 2.54%
- Cambio a 6 meses
- 11.84%
- Cambio anual
- 8.69%
