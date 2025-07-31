Valute / ACIO
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
ACIO: Aptus Collared Investment Opportunity ETF
43.47 USD 0.20 (0.46%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ACIO ha avuto una variazione del 0.46% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 43.27 e ad un massimo di 43.49.
Segui le dinamiche di Aptus Collared Investment Opportunity ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
43.27 43.49
Intervallo Annuale
35.83 43.49
- Chiusura Precedente
- 43.27
- Apertura
- 43.27
- Bid
- 43.47
- Ask
- 43.77
- Minimo
- 43.27
- Massimo
- 43.49
- Volume
- 169
- Variazione giornaliera
- 0.46%
- Variazione Mensile
- 3.28%
- Variazione Semestrale
- 12.65%
- Variazione Annuale
- 9.47%
21 settembre, domenica