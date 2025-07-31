QuotazioniSezioni
ACIO: Aptus Collared Investment Opportunity ETF

43.47 USD 0.20 (0.46%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ACIO ha avuto una variazione del 0.46% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 43.27 e ad un massimo di 43.49.

Segui le dinamiche di Aptus Collared Investment Opportunity ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
43.27 43.49
Intervallo Annuale
35.83 43.49
Chiusura Precedente
43.27
Apertura
43.27
Bid
43.47
Ask
43.77
Minimo
43.27
Massimo
43.49
Volume
169
Variazione giornaliera
0.46%
Variazione Mensile
3.28%
Variazione Semestrale
12.65%
Variazione Annuale
9.47%
