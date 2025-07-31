Währungen / ACIO
ACIO: Aptus Collared Investment Opportunity ETF
43.47 USD 0.20 (0.46%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ACIO hat sich für heute um 0.46% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 43.27 bis zu einem Hoch von 43.49 gehandelt.
Verfolgen Sie die Aptus Collared Investment Opportunity ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
43.27 43.49
Jahresspanne
35.83 43.49
- Vorheriger Schlusskurs
- 43.27
- Eröffnung
- 43.27
- Bid
- 43.47
- Ask
- 43.77
- Tief
- 43.27
- Hoch
- 43.49
- Volumen
- 169
- Tagesänderung
- 0.46%
- Monatsänderung
- 3.28%
- 6-Monatsänderung
- 12.65%
- Jahresänderung
- 9.47%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K