Nueva versión de la plataforma MetaTrader 4 build 985: Chat MQL5.community incorporado
El viernes 1 de julio de 2016 se publicará una actualización de la plataforma MetaTrader 4. La actualización contiene los siguientes cambios:
El soporte de terminales MetaTrader 4 por debajo del build 940 terminará el 1 de julio de 2016
A partir del 1 de julio de 2016 cesará el soporte de los terminales de cliente MetaTrader 4 por debajo del build 940. Los terminales de ese tipo ya no podrán conectarse a los servidores de las nuevas versiones. En relación con esto, le recomendamos encarecidamente que actualice sus terminales.
MetaTrader 4 Client Terminal build 985
La actualización estará disponible a través del sistema LiveUpdate