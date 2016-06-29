Nueva versión de la plataforma MetaTrader 4 build 985: Chat MQL5.community incorporado

El viernes 1 de julio de 2016 se publicará una actualización de la plataforma MetaTrader 4. La actualización contiene los siguientes cambios:

El soporte de terminales MetaTrader 4 por debajo del build 940 terminará el 1 de julio de 2016

A partir del 1 de julio de 2016 cesará el soporte de los terminales de cliente MetaTrader 4 por debajo del build 940. Los terminales de ese tipo ya no podrán conectarse a los servidores de las nuevas versiones. En relación con esto, le recomendamos encarecidamente que actualice sus terminales.

MetaTrader 4 Client Terminal build 985

  1. Terminal: Añadido chat incorporado. Ahora podrá intercambiar mensajes instantáneos con amigos y colegas en MQL5.community directamente en la plataforma comercial. En el chat se muestra la historia de mensajes completa, así como el número de mensajes no leídos. Para comenzar una conversación, entre en su cuenta MQL5 directamente desde la ventana del chat o a través de los ajustes de la plataforma: Servicio -> Ajustes -> Comunidad.




  2. Terminal: Optimizada la lectura de la base de datos del correo interno al iniciar el terminal.
  3. MQL4: Añadida la posibilidad de mostrar/ocultar la escala de precio y tiempo en cualquier gráfico. Antes un programa MQL4 podía cambiar las propiedades CHART_SHOW_PRICE_SCALE y CHART_SHOW_DATE_SCALE solo para el gráfico en el que había sido iniciado.
  4. MQL4: Añadida la propiedad MODE_CLOSEBY_ALLOWED para la función MarketInfo. El valor TRUE significa que para el instrumento dado está permitida la operación Close By - cierre de una posición con la opuesta.
  5. MQL4: Corregida la transmisión del parámetro de línea al punto de entrada OnChartEvent, que provocaba un valor erróneo del parámetro. OnChartEvent permite seguir los eventos del gráfico: la pulsación de un botón del teclado, el desplazamiento del ratón y otros.
  6. MQL4: Se ha acelerado la eliminación masiva de objetos gráficos con la ayuda de la función ObjectsDeleteAll.
  7. Signals: Mejorada la comparación automática de parejas de divisas que contienen RUB y RUR.
  8. Tester: Corregida la inscripción de la hora de creación de los objetos gráficos durante la simulación. Antes se inscribía la hora actual del terminal, en lugar de la hora de la simulación.
  9. MetaEditor: Corregida la colocación del enfoque en el cuadro de texto de reemplazo al abrir el cuadro de diálogo de reemplazo.
  10. MetaEditor: Corregido el reemplazo masivo de texto al buscar hacia arriba desde la posición actual.
  11. Correcciones de crash logs.

La actualización estará disponible a través del sistema LiveUpdate

 
