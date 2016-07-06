Asesores Expertos: Asesor Experto basado en la reversión de los límites del canal de la MA

Asesor Experto basado en la reversión de los límites del canal de la MA:

Los datos de indicador de Media Móvil se utilizan para el trading. Si el precio sale de la media móvil cierto número de puntos, se coloca una orden en la dirección de la línea de la media móvil.

Autor: LeonLexx

 
