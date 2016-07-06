Los brókeres más importantes destacan el crecimiento explosivo de la popularidad de MetaTrader 5
Hace poco, uno de los brókeres nacionales de Rusia, Solid Financial Services ha lanzado la plataforma comercial MetaTrader 5 con sistema de cobertura de registro de posiciones. Después de las compañías RoboForex, Alpari, FX Choice y otras, SFS se ha convertido en uno de los primeros jugadores del mercado de divisas, que propone a sus tráders la posibilidad de ejecutar operaciones opuestas con un instrumento en cuentas reales en la plataforma de quinta generación.
A finales de abril se añadió un nuevo sistema de registro a MetaTrader 5, y ya ha tenido tiempo de recibir multitud de comentarios positivos por parte de los participantes del mercado. Por ejemplo, uno de los brókeres de fórex más grandes del mundo, "Alpari", constata un crecimiento significativo en la apertura de cuentas nuevas. Esto confirma que los tráders de divisas usan de forma activa la función de bloqueo y dan preferencia a los brókeres que proporcionan esta opción.
El interés por la plataforma de quinta generación ha crecido también en lo que respecta al mercado de valores. En menos de un año el número de brókeres bursátiles con MetaTrader 5 en la Bolsa de Dubái DGCX ha aumentado de 1 a 10, y en la bolsa PMEX de Pakistán, de 1 a 5, entre ellos el creador de mercado más grande de esta bolsa, ACM Gold. Una enorme cantidad de importantes brókeres nacionales e internacionales que operan con valores se preparan para lanzar la plataforma en breve, y el resto ya están planeando su implementación.
Semejante revuelo por parte de los brókeres de fórex y los brókeres bursátiles está más que justificado, puesto que en MetaTrader 5 se ha implementado un arsenal completo de instrumentos modernos para comerciar en cualquier mercado financiero. El potente sistema comercial, el análisis técnico y fundamental multifacético, el trading algorítmico y social y el resto de ventajas de la popular plataforma han atraído a los tráders desde el principio. Y la reciente aparición del sistema de cobertura de registro de posiciones y la versión web, que permite comerciar desde cualquier navegador, han aumentado bruscamente el salto a MetaTrader 5.
Boris Shilov, Director Ejecutivo de Alpari
"Alpari ha apostado por el nuevo MetaTrader 5 y no se ha equivocado, — dice Borís Shilov, director ejecutivo de Alpari. — En mayo de 2016, la compañía MetaQuotes lanzó su largamente esperada plataforma MetaTrader 5 con posibilidad de comercio bidireccional. Esta arquitectura es conocida por la mayoría de los tráders y da la posibilidad de usar la máxima cantidad de estrategias. Alpari ha sido el primero en proponer al mercado esta versión de la plataforma. Nuestros clientes han quedado muy satisfechos con la velocidad de ejecución de las órdenes, y nosotros, como brókeres de fórex, estamos muy contentos por la gran cantidad de cuentas que se están abriendo. Puedo decir con seguridad que MetaTrader 5 es una alternativa fiable a la popularísima MetaTrader 4, y tenemos motivos para suponer que próximamente MetaTrader 5 se convertirá en la plataforma clave para nuestros clientes de todo el mundo".
"El equipo de RoboForex considera que la compañía MetaQuotes ha dado un gran paso en la dirección correcta al completar la plataforma MetaTrader 5 con una funcionalidad tan necesaria para los brókeres y sus clientes como es la posibilidad de abrir cuentas con cobertura. Puedo asegurar sin asomo de duda que esta decisión posibilitará el cambio de los estándares de la industria de MetaTrader 4 a MetaTrader 5 en un futuro próximo - afirma Vitaly Avtaykin, director general de RoboForex. — Esto se ve confirmado en la práctica: las cuentas con cobertura en MetaTrader 5, cuya apertura se hizo posible para nuestro clientes el 26 de mayo, ya constituyen el 54 % del total, y su facturación es sustancialmente mayor a las cuentas con el modelo de compensación".
"Las compañías de éxito siempre satisfacen las necesidades de sus clientes, — declara Gaies Chreis, director ejecutivo de la compañía MetaQuotes. — Y me alegra sobremanera que tantos brókeres hayan reaccionado a tiempo a las peticiones de los tráders y hayan lanzado la plataforma MetaTrader 5 dentro de su negocio. Esto es una prueba de su comprensión de las tendencias de mercado y de su deseo de dar a los tráders un servicio de calidad, usando los medios técnicos más avanzados".