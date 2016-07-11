No consigo hacer funcionar el indicador Herrick Payoff Index
Acabo de adquirir también open interest y estoy igual, no funciona ninguno de los dos indicadores, me siento engañado
El desarrollador del producto lo dice en los comentarios
Acabo de comprarlo, no se si alguno lo tenéis, lo instalo, pasa a la carpeta markets y desde ahí lo arrastro a la ventana del gráfico, hace hueco abajo del gráfico, pero no sale nada y no muevo nada de los valores por defecto, pero si los muevo, sucede lo mismo. Ayuda por alguien que lo tenga
Solo funciona en opciones y futuros. Tenga en cuenta que cualquier indicador/EA antes de poder ponerlo a la venta los moderadores de esta web los testean, es decir, que no se se pone a la venta cualquier cosa y de cualquier manera.
Lea bien la descripción del producto, según mi interpretación y según leo en el apartado donde debaten sobre dicho indicador, este indicador funciona como ya dije en opciones y futuros, no en forex.
En cualquier caso debería ponerse en contacto con el creador y salir así de dudas.
Un saludo y suerte! ;)
P/D: También me he fijado que aun solo trabajando como digo con opciones y futuros, necesita de un amplio historial para que pueda hacer sus cálculos internos y pueda ser mostrado. Es decir, que debería descargarse el historial a través de Herramientas/Centro de historiales, o en su defecto desde la misma gráfica desactivando los desplazamientos y retrocediendo en ella haciendo uso de la tecla RePag (como se suele hacer si se quiere obtener el historial del broker y NO de MetaQuotes).
