No consigo hacer funcionar el indicador Herrick Payoff Index

Nuevo comentario
 
Acabo de comprarlo, no se si alguno lo tenéis, lo instalo, pasa a la carpeta markets y desde ahí lo arrastro a la ventana del gráfico, hace hueco abajo del gráfico, pero no sale nada y no muevo nada de los valores por defecto, pero si los muevo, sucede lo mismo. Ayuda por alguien que lo tenga
 

El desarrollador del producto lo dice en los comentarios 

 

 

Acabo de adquirir también open interest y estoy igual, no funciona ninguno de los dos indicadores, me siento engañado

Damian Mateusz Dziadosz:

El desarrollador del producto lo dice en los comentarios 

 

 
Damian Mateusz Dziadosz:

El desarrollador del producto lo dice en los comentarios 

 

What brokers transmit the volume? I have Activtrades, this broker is valid or what others do? At worst, you may return the product?
 
Remito lo que me sale, pero no me deja instalar, desconozco el motivo. Gracias
 

Intenta contactar con el creador del indicador para preguntarle si hay alguna solución.

No se ve la foto es demasiado pequeña. 

 
Quizás deba esperar unos días hasta que se haga efectivo el funcionamiento?
 
3148264:
Acabo de comprarlo, no se si alguno lo tenéis, lo instalo, pasa a la carpeta markets y desde ahí lo arrastro a la ventana del gráfico, hace hueco abajo del gráfico, pero no sale nada y no muevo nada de los valores por defecto, pero si los muevo, sucede lo mismo. Ayuda por alguien que lo tenga

Solo funciona en opciones y futuros. Tenga en cuenta que cualquier indicador/EA antes de poder ponerlo a la venta los moderadores de esta web los testean, es decir, que no se se pone a la venta cualquier cosa y de cualquier manera.

Lea bien la descripción del producto, según mi interpretación y según leo en el apartado donde debaten sobre dicho indicador, este indicador funciona como ya dije en opciones y futuros, no en forex.

En cualquier caso debería ponerse en contacto con el creador y salir así de dudas.

Un saludo y suerte! ;)

P/D: También me he fijado que aun solo trabajando como digo con opciones y futuros, necesita de un amplio historial para que pueda hacer sus cálculos internos y pueda ser mostrado. Es decir, que debería descargarse el historial a través de Herramientas/Centro de historiales, o en su defecto desde la misma gráfica desactivando los desplazamientos y retrocediendo en ella haciendo uso de la tecla RePag (como se suele hacer si se quiere obtener el historial del broker y NO de MetaQuotes).

 
Lo mejor en estos casos es leerse bien la descripción de los productos y todas las instrucciones y recomendaciones, y en caso de duda consultar al autor, antes de comprar. Saludos.
Nuevo comentario