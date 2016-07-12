Nuevo MetaTrader 5 para Android build 1262, ¡ahora con cobertura!
La nueva versión de la plataforma MetaTrader 5 para Android ya está disponible para la descarga en Google Play. Su principal novedad es el soporte de la cobertura. Ahora en la aplicación se pueden abrir posiciones opuestas en una pareja de divisas.
Abra una cuenta con cobertura y tendrá acceso al sistema de registro de posiciones que ya conoce en MetaTrader 4. Permite tener en la cuenta multitud de posiciones comerciales de un instrumento financiero, incluso en direcciones diferentes. Si hay una posición abierta con la pareja de divisas elegida y usted realiza una nueva operación, entonces tendrá lugar la apertura de una nueva posición. La posición existente, en este caso, no cambiará.
Aparte de la cobertura, en el MetaTrader 5 actualizado ha aparecido el soporte del modo vertical. Ahora es mucho más cómodo mirar las listas largas de operaciones comerciales, leer el correo y las noticias financieras.
¡Descargue MetaTrader 5 Android actualizado y valore usted mismo el sistema de registro de posiciones en las cuentas demo con cobertura!
