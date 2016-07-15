MetaTrader 5 para iOS build 1261 con soporte para cobertura ya está disponible en App Store

Nuevo comentario
 

En la nueva versión MetaTrader 5 para iPhone/iPad ya está disponible la cobertura. Esto significa que en la aplicación ahora se pueden abrir posiciones opuestas en una pareja de divisas.

Abra una cuenta con cobertura y tendrá acceso al sistema de registro de posición que ya conoce en MetaTrader 4. Permite tener en la cuenta multitud de posiciones comerciales de un instrumento financiero, incluso en direcciones diferentes. Si hay una posición abierta con la pareja de divisas elegida y usted realiza una nueva operación, entonces tendrá lugar la apertura de una nueva posición. La posición existente, en este caso, no cambiará.


MetaTrader 5 para iOS build 1261 con soporte para cobertura ya está disponible en App Store

Preste atención: en estos momentos solo se puede usar cobertura en las cuentas demo del servidor MetaQuotes-Demo. En poco tiempo, su bróker también dispondrá de soporte para la cobertura en MetaTrader 5.

¡Descargue el último MetaTrader 5 para iOS y pruebe a comerciar en las cuentas demo con cobertura!

DESCARGAR METATRADER 5 IOS CON COBERTURA
MetaTrader 5 в App Store
MetaTrader 5 в App Store
  • MetaQuotes Software Corp.
  • itunes.apple.com
Торгуй на финансовых рынках различными инструментами (Forex, CFD, фьючерсы, опционы, акции) при помощи iPhone и iPad! MetaTrader 5 – это торговая платформа для мобильного интернет-трейдинга на Форекс (Forex) и фондовых рынках (Stock Market). Приложение позволяет подключаться к серверам брокерских компаний, получать котировки акций и валют...
 
 
Vamos avanzando. A ver si se populariza más MetaTrader 5
Nuevo comentario