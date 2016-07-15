MetaTrader 5 para iOS build 1261 con soporte para cobertura ya está disponible en App Store
En la nueva versión MetaTrader 5 para iPhone/iPad ya está disponible la cobertura. Esto significa que en la aplicación ahora se pueden abrir posiciones opuestas en una pareja de divisas.
Abra una cuenta con cobertura y tendrá acceso al sistema de registro de posición que ya conoce en MetaTrader 4. Permite tener en la cuenta multitud de posiciones comerciales de un instrumento financiero, incluso en direcciones diferentes. Si hay una posición abierta con la pareja de divisas elegida y usted realiza una nueva operación, entonces tendrá lugar la apertura de una nueva posición. La posición existente, en este caso, no cambiará.
¡Descargue el último MetaTrader 5 para iOS y pruebe a comerciar en las cuentas demo con cobertura!