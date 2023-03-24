Copiar señales - página 10
No estoy de acuerdo, lo puedes hacer 1 año, pero me juego la mano izquierda a que el año siguiente lo pierdes, es estadistica pura, pero claro cada uno que haga lo que quiera.....
Claro que se puede, el problema es que si lo he visto no me acuerdo (sin que termine arruinando la cuenta o con un altísimo drawdown).
He leído que Warren Buffet ha hecho un promedio del 20% anual desde sus comienzos, para muchos cryptomaníacos seguramente un pringao jeje.
Gracias por la info!!! Yo tambien llevo unos cuantos dedicandome a esto y no conozco a nadie que tenga rentabilidades del 100% de manera constante. Pero te deseo toda la suerte del mundo!
Buenas tardes, seguramente ya ha salido esta consulta pero no encuentro una respuesta.
¿Cómo podemos escoger el número de lotes con los que invertir? Mi plataforma sólo copia la señal con 0.01 lotes y quiero invertir con más.
Muchas gracias
El foro está lleno de respuestas sobre eso...y lo se porque yo mismo las he respondido.
Y no, no me pida que le pase un enlace, ya que sería lo mismo que buscarlo por usted. Use el buscador de la web (la lupa en la esquina derecha).
Tienes que utilizar un apalancamiento igual o mayor que el proveedor de la señal, así el volumen será proporcional al tamaño de la cuenta.
Hola.. yo recibo señal de un EA o robot... se llama on bot ...pero es pago.. excelente rendimiento..!
al menos la que yo recibo es 100% automatico.. y la uso en una vps
Hola, de favor me puedes compartir los detalles de como adquirir las señales de tu robot, gracias
hola
me he suscrito a una señal:
PROVEEDOR: Cuenta en USD; equidad 250 USD sin ninguna posición abierta, apalancamiento 1:500
MI CUENTA: Cuenta en EUR; Equidad 9500 EUR sin ninguna posición abierta, apalancamiento 1:100; factor de utilización del depósito 90%
cambio EUR/USD k1=111%
k2= 100/500 = 20% diferencia apalancamiento
k3= factor utilización depósito = 90%
k4= diferencia equidad = 9500/250= 3800%
K=k1*k2*k3*k4= 759%
aplicando el redondeo el copiado de la señal se quedaría en 750%
sin embargo el proveedor compra 0,04 lotes y a mi se me copia la señal con 0,13 lotes en lugar de con 0,3 (0,04*750%)
Alguien me puede explicar por qué me puede estar pasando esto?
muchas gracias por vuestra ayuda
una consulta he puesto una señal para ver como funciona y al pasar la semana , ya no me llegan las señales , es posible que sea porque debo pagar un vps? gracias
Hola, revisa esto.