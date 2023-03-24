Copiar señales - página 10

Adrian Rey Galvan #:
No estoy de acuerdo, lo puedes hacer 1 año, pero me juego la mano izquierda a que el año siguiente lo pierdes, es estadistica pura, pero claro cada uno que haga lo que quiera.....

Claro que se puede, el problema es que si lo he visto no me acuerdo (sin que termine arruinando la cuenta o con un altísimo drawdown).

He leído que Warren Buffet ha hecho un promedio del 20% anual desde sus comienzos, para muchos cryptomaníacos seguramente un pringao jeje.

 
Adrian Rey Galvan #:
Gracias por la info!!! Yo tambien llevo unos cuantos dedicandome a esto y no conozco a nadie que tenga rentabilidades del 100% de manera constante. Pero te deseo toda la suerte del mundo!
 
Adrian Garcia #:gracias por el apoyo  y suerte en este mundo de estrés 
 

Buenas tardes, seguramente ya ha salido esta consulta pero no encuentro una respuesta.

¿Cómo podemos escoger el número de lotes con los que invertir? Mi plataforma sólo copia la señal con 0.01 lotes y quiero invertir con más. 


Muchas gracias 

 
Alexis Tormo #:

El foro está lleno de respuestas sobre eso...y lo se porque yo mismo las he respondido.

Y no, no me pida que le pase un enlace, ya que sería lo mismo que buscarlo por usted. Use el buscador de la web (la lupa en la esquina derecha).

 
Alexis Tormo #:

Tienes que utilizar un apalancamiento igual o mayor que el proveedor de la señal, así el volumen será proporcional al tamaño de la cuenta.

 
danimar #:

Hola.. yo recibo señal de un EA o robot... se llama on bot ...pero es pago.. excelente rendimiento..!

al menos la que yo recibo es 100% automatico.. y la uso en una vps  

Hola, de favor me puedes compartir los detalles de como adquirir las señales de tu robot, gracias

 

hola

me he suscrito a una señal:

PROVEEDOR: Cuenta en USD; equidad 250 USD sin ninguna posición abierta, apalancamiento 1:500

MI CUENTA: Cuenta en EUR; Equidad 9500 EUR sin ninguna posición abierta, apalancamiento 1:100; factor de utilización del depósito 90%

cambio EUR/USD  k1=111%

k2= 100/500 = 20% diferencia apalancamiento

k3= factor utilización depósito = 90%

k4= diferencia equidad = 9500/250= 3800%

K=k1*k2*k3*k4= 759%

aplicando el redondeo el copiado de la señal se quedaría en 750%

sin embargo el proveedor compra 0,04 lotes y a mi se me copia la señal con 0,13 lotes en lugar de con 0,3 (0,04*750%)

Alguien me puede explicar por qué me puede estar pasando esto?

muchas gracias por vuestra ayuda

 
una consulta he puesto una señal para ver como funciona y al pasar la semana , ya no me llegan las señales , es posible que sea porque debo pagar un vps? gracias
 
Victoria Fajardo Conejero #:
Hola, revisa esto.


  1. Que las señales estén bien conectadas a la cuenta:
  2. El computar debe estar conectado 24/7, del mismo modo la cuenta mt4/mt5 a internet en el PC por razones obvias... si vas a desconectar el PC o usar de forma parcial, mejor un VPS (24/7 trabajando) ya que sino perderás copias de señales o retrasos en modificación de TP/SL si tu cuenta no esta conectada a internet.
  3. El trader puede ejecutar comprar cada minuto, hora, dia o semana, depende como sea su estrategia, a veces pueden pasar días hasta que ejecute una orden nueva o un cierre total o parcial de una OC. Estos pueden ser generados manualmente o por EAs.
  4. Revisa en la parte   lo que va sucediendo, allí veras cuando se copie una señal de forma proporcional al saldo de cuenta y/o parámetros establecidos previamente, de igual forma si hay algun error en la señal o tu equipo.
