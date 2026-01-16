Discusión sobre el artículo "Automatización de estrategias de trading en MQL5 (Parte 12): Implementación de la estrategia Mitigation Order Blocks (MOB)"
Gracias Allan , muy bien puesto juntos realmente tike los efectos visuales y el cambio de color en mitigado y su manejo de las matrices . Gracias por compartir
No toma operaciones en el probador de estrategias. Ajustes por defecto en todos los pares. No hay mensajes de error en el diario. Mensajes del diario presentes; "No hay extensión: Barra fuera de rango" y "No se detecta movimiento impulsivo".
¿Ha leído el artículo? Porque estamos seguros de que el artículo proporciona prácticamente todas las respuestas.
Muchas gracias. Te lo agradezco. Voy a darle una oportunidad
¿Es posible hacer un EA que pueda tanto negociar bloques de órdenes de mitigación como retestear bloques de órdenes (es decir, que compre cuando el precio caiga a un bloque alcista)?
Artículo publicado Automatización de estrategias de trading en MQL5 (Parte 12): Implementación de la estrategia Mitigation Order Blocks (MOB):
Para implementar la estrategia mitigación de bloques de órdenes, desarrollaremos un sistema automatizado que detecte, valide y ejecute operaciones basadas en eventos de mitigación de bloques de órdenes. La estrategia se centrará en identificar zonas de precios institucionales en las que se absorbe la liquidez antes de que continúe la tendencia. Nuestro sistema incorporará condiciones precisas para la entrada, la colocación de órdenes stop-loss y la gestión de operaciones con el fin de garantizar la eficiencia y la precisión. Estructuraremos el desarrollo de la siguiente manera:
En pocas palabras, aquí tienes una visualización general de la estrategia.
Autor: Allan Munene Mutiiria