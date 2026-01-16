Discusión sobre el artículo "Automatización de estrategias de trading en MQL5 (Parte 12): Implementación de la estrategia Mitigation Order Blocks (MOB)"

En este artículo creamos un sistema de trading en MQL5 que se encarga de detectar de forma automática los "order blocks", un concepto utilizado en el método Smart Money. Describimos las reglas de la estrategia, implementamos la lógica en MQL5 e integramos la gestión de riesgos para una ejecución eficaz de las operaciones. Por último, realizamos pruebas retrospectivas del sistema para evaluar su rendimiento y perfeccionarlo con el fin de obtener resultados óptimos.

Para implementar la estrategia mitigación de bloques de órdenes, desarrollaremos un sistema automatizado que detecte, valide y ejecute operaciones basadas en eventos de mitigación de bloques de órdenes. La estrategia se centrará en identificar zonas de precios institucionales en las que se absorbe la liquidez antes de que continúe la tendencia. Nuestro sistema incorporará condiciones precisas para la entrada, la colocación de órdenes stop-loss y la gestión de operaciones con el fin de garantizar la eficiencia y la precisión. Estructuraremos el desarrollo de la siguiente manera:

  • Identificación de bloques de órdenes: El sistema analizará el historial de precios para detectar bloques de órdenes alcistas y bajistas, filtrando las zonas débiles en función de la volatilidad, la captación de liquidez y el desequilibrio de precios.
  • Validación de la mitigación: Programaremos condiciones que confirmen un evento de mitigación válido, asegurándonos de que el precio vuelva al bloque de órdenes y reaccione con señales de rechazo, como mechas o cambios de impulso.
  • Confirmación de la estructura del mercado: El EA analizará las tendencias en marcos temporales superiores y los barridos de liquidez para garantizar que la mitigación identificada se ajuste al flujo general del mercado.
  • Reglas de ejecución de operaciones: Una vez confirmada la mitigación, el sistema definirá puntos de entrada precisos, calculará dinámicamente los niveles de stop-loss basándose en la estructura del bloque de órdenes y establecerá objetivos de take-profit basándose en parámetros de riesgo-recompensa.
  • Gestión del riesgo y del dinero: La estrategia integrará el tamaño de las posiciones, la protección contra las pérdidas y las estrategias de salida para gestionar eficazmente el riesgo comercial.

En pocas palabras, aquí tienes una visualización general de la estrategia.


Autor: Allan Munene Mutiiria

 
Gracias Allan , muy bien puesto juntos realmente tike los efectos visuales y el cambio de color en mitigado y su manejo de las matrices . Gracias por compartir
 
Gracias por tus amables comentarios. Gracias por tus amables comentarios.

 
No toma operaciones en el probador de estrategias. Ajustes por defecto en todos los pares. No hay mensajes de error en el diario. Mensajes del diario presentes; "No hay extensión: Barra fuera de rango" y "No se detecta movimiento impulsivo".


 
¿Ha leído el artículo? Porque estamos seguros de que el artículo proporciona prácticamente todas las respuestas.

 
Muchas gracias. Te lo agradezco. Voy a darle una oportunidad
 
¿Es posible hacer un EA que pueda tanto negociar bloques de órdenes de mitigación como retestear bloques de órdenes (es decir, que compre cuando el precio caiga a un bloque alcista)?
