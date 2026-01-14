OnCalculate y ArraySetAsSeries
Jhon Michael Antony Florez Roa:
OnCalculate no recorre nada por sí mismo, solo te entrega los arrays.
Lo importante es el orden. Las series de precios suelen venir con la barra 0 como la más reciente. Si usas ArraySetAsSeries(..., false) las pones en orden cronológico (0 = más antigua). Por eso en tu ejemplo ves el mismo resultado; lo que cambia es cómo lees los índices, no cómo "recorre" OnCalculate.
Y un pequeño apunte: cuando compartas código en el foro usa la función de insertar código (Alt+S), así se conserva el formato y es más fácil de leer. Por esta vez hice eso por ti.
Me grafica igual que:
Mi pregunta: OnCalculate siempre llama de la barra mas antigua hasta la mas reciente?