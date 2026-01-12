No me deja Configurar Alerta de Precio en el Chart - Algun Tutorial?

Quiero usar la alerta de precio de MT5 pero al colocar la Alerta en la grafica no me deja mover de logar con el mouse.

https://prnt.sc/fvHip4Pb-sTD&nbsp;

Lidio Rafael:

Debe activar la opción de permitir el arrastre.


