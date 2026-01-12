Discusión sobre el artículo "Introducción a MQL5 (Parte 11): Guía de trabajo con indicadores incorporados en MQL5 para principiantes (II)"

Nuevo comentario
 

Artículo publicado Introducción a MQL5 (Parte 11): Guía de trabajo con indicadores incorporados en MQL5 para principiantes (II):

Descubra cómo desarrollar un Asesor Experto (Expert Advisor, EA) en MQL5 utilizando múltiples indicadores como el RSI, la media móvil y el oscilador estocástico para detectar divergencias alcistas y bajistas ocultas. En este artículo aprenda a implementar una gestión de riesgos eficaz y a automatizar las operaciones con ejemplos detallados y código fuente totalmente comentado con fines educativos.

Es fundamental recordar que el único objetivo de este proyecto es la formación. Los objetivos principales son desarrollar su confianza en el uso de MQL5 y aprender a reconocer estos patrones mediante programación. Por lo tanto, comencemos con este proyecto práctico que aumentará su comprensión de MQL5 y le permitirá mejorar sus habilidades comerciales.

En este artículo aprenderás:

  • Cómo examinar los mínimos y máximos del RSI en relación con el movimiento correspondiente del precio para descubrir divergencias alcistas y bajistas ocultas.
  • El desarrollo de asesores expertos utilizando múltiples indicadores (RSI, MA y oscilador estocástico).
  • Identificar y visualizar divergencias alcistas y bajistas ocultas en el gráfico.
  • Implementación de la gestión de riesgos mediante el cálculo del tamaño de los lotes en función del riesgo en dólares y la distancia de stop-loss para tamaños de velas inconsistentes cuando se utilizan indicadores integrados.
  • Automatización de operaciones con una relación riesgo-recompensa (Risk-Reward Ratio, RRR) predefinida utilizando señales de divergencia.


Autor: Israel Pelumi Abioye

 
Gracias
 
Oluwatosin Mary Babalola #:
Muchas gracias.
De nada
 
Hola Israel, gracias por dedicarle tanto tiempo a los proyectos claro, sobre todo tus analogías me gustan, cumples tu promesa de "hacerlo todo en pequeños pasos". Gracias voy a empezar el proyecto ahora (11), y estoy bastante entusiasmado, te dejare saber de mi John
 
Jee_Pee proyectos claro, sobre todo tus analogías me gustan, cumples tu promesa de "hacerlo todo en pequeños pasos". Gracias voy a empezar el proyecto ahora (11), y estoy bastante entusiasmado, te dejare saber de mi John

De nada, gracias por sus amables palabras.

Nuevo comentario