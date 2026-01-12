Discusión sobre el artículo "Introducción a MQL5 (Parte 11): Guía de trabajo con indicadores incorporados en MQL5 para principiantes (II)"
Gracias
Hola Israel, gracias por dedicarle tanto tiempo a los proyectos claro, sobre todo tus analogías me gustan, cumples tu promesa de "hacerlo todo en pequeños pasos". Gracias voy a empezar el proyecto ahora (11), y estoy bastante entusiasmado, te dejare saber de mi John
De nada, gracias por sus amables palabras.
Es fundamental recordar que el único objetivo de este proyecto es la formación. Los objetivos principales son desarrollar su confianza en el uso de MQL5 y aprender a reconocer estos patrones mediante programación. Por lo tanto, comencemos con este proyecto práctico que aumentará su comprensión de MQL5 y le permitirá mejorar sus habilidades comerciales.
En este artículo aprenderás:
Autor: Israel Pelumi Abioye