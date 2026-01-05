Indicadores: DeltaFusionLite

DeltaFusionLite:

DeltaFusion Lite es la versión simplificada del indicador DeltaFusionPro para MT4. Calcula y muestra el Delta Acumulativo y el Delta Neto, dando a los operadores una visión clara de la presión de compra y venta dentro de cada vela. Mediante el análisis de la distribución del volumen entre la oferta y la demanda, ayuda a identificar los cambios de sentimiento del mercado, los posibles retrocesos y varios tipos de divergencias entre el precio y el volumen.

DeltaFusionLite

Autor: Francesco Secchi

 
Otro indicador interesante para la colección de indicadores basados en el volumen
