Discusión sobre el artículo "El filtro de Kalman para estrategias de reversión a la media en Forex"
Me gusta su presentación.
Muchas gracias. Por favor, siga así.
Low Q and moderate R yield stable predictions, while high Q and low R make the filter more reactive but noisier.
¿Qué opina de la optimización de estos insumos (Q y R)?
¿Cómo decidiría sus valores para el EA?
Too Chee Ng #:
Muy buena pregunta. Yo diría que no se esfuerce demasiado para optimizar los valores específicos. Trate de seleccionar algunos valores estándar y optimizar el umbral en lugar de optimizar los parámetros del indicador. Te recomendaría elegir la varianza de medición entre 1000, 100 y 10, y elegir la varianza de proceso entre 1, 0,1 y 0,01.
Artículo publicado El filtro de Kalman para estrategias de reversión a la media en Forex:
El filtro de Kalman, introducido por Rudolf E. Kalman en 1960, es un estimador recursivo óptimo utilizado para el seguimiento y la predicción de sistemas dinámicos. Desarrollado originalmente para sistemas aeroespaciales y de control, se ha aplicado ampliamente en finanzas, robótica y procesamiento de señales. El filtro funciona en dos pasos: un paso de predicción, en el que estima el siguiente estado del sistema, y un paso de actualización, en el que refina la estimación basándose en nuevas observaciones y minimizando el ruido.
En el ámbito del trading algorítmico, se puede considerar simplemente como un filtro de régimen común que suelen utilizar los operadores, similar a los modelos de media móvil o regresión lineal. El filtro de Kalman se adapta dinámicamente a los nuevos datos, reduce el ruido y actualiza eficazmente las estimaciones en tiempo real, lo que lo hace eficaz para detectar cambios en el régimen del mercado. Sin embargo, asume una dinámica lineal, requiere un ajuste cuidadoso de los parámetros, puede tardar en detectar cambios bruscos y es computacionalmente más complejo que filtros más simples como las medias móviles.
Algunos usos comunes del filtro de Kalman en el trading algorítmico:
Autor: Zhuo Kai Chen