MT5: no me permite añadir más de un Asesor Experto al gráfico
En este tema han sido trasladados los comentarios no relacionados con "Tengo problemas con MT5".
Chicos, a ver quien puede ayudarme a solucionar un problema con metatrader 5 . Estoy cargando unos asesores expertos al grafico del oro pero cuando quiero agregar otro me pregunta si quiero sustituirlo pero no me deja agregar mas asesores expertos ., que podra ser chicos. ya actualice el mt5 y nada. muchas gracias.
Jacobo1008 #:No puedes agregar varios asesores expertos a un solo gráfico, pero si puedes abrir varios gráficos del mismo activo y ponerle a cada uno su propio asesor experto. Te dejo una captura de cómo abrir otro gráfico en caso no sepas, además ten en cuenta que cada asesor experto debe tener su propio id magic, porque si tienen el mismo se mezclarán las operaciones de los robots…
