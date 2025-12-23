Tengo problemas con MT5

Hace tres años que trabajo con MT5 y hasta ahora no he tenido ningún problema.
Desde hace unos 15 días, MT5 se bloquea, No guarda los perfiles y no abre la carpeta de datos.

He reinstalado todo de nuevo, varias veces, (incluso Windows 11) y he reiniciado en modo  administrador........ pero sin resultado, al cabo de un par de horas de iniciarlo,  se bloquea y cuando lo reinicias ha borrado todos los perfiles creados.

Hace 4 días, he enviado un e-mail pidiendo ayuda a support@metaquotes.net y nadie me ha respondido.

Les agradecería si pudieran ayudarme a solucionar el problema.

Atentamente.....Jose Casas
 
jcasas311948 Casas:

El síntoma de que los perfiles desaparecen al reiniciar suele indicar que MT5 no puede escribir correctamente en la carpeta de datos.

Por favor, comprueba la ruta exacta en Archivo > Abrir carpeta de datos y confirma si está dentro de OneDrive o una carpeta sincronizada. Eso puede provocar justo este comportamiento, incluso ejecutando MT5 como administrador.

 
Gracias por la información, lo he comprobado  y carpeta de datos  de MT5 no esta  en One drive o en carpetas sincronizadas.

Un saludo: Jose Casas

 
jcasas311948 Casas #:
Te recomendaría comprobar en el antivirus que la carpeta de datos de MT5 esté añadida como exclusión, y que terminal64.exe tenga permiso explícito para escribir en ella.
 
Gracias de nuevo por tu interés.... ya lo he comprobado las dos cosas y ambas están como dices....

Un saludo... Jose Casas

 
jcasas311948 Casas #:
Con OneDrive y antivirus descartados, esto encaja casi al 100% con el "acceso controlado a carpetas" (protección anti-ransomware) de Windows Security, que impide que terminal64.exe escriba en la carpeta de datos y por eso se pierden los perfiles al reiniciar.

Revisa: Seguridad de Windows > Protección antivirus y contra amenazas > Protección contra ransomware > Controla el acceso a carpeta. Si está activo, añade terminal64.exe (y la carpeta de datos) como permitidos o desactívalo para probar.

Por último, ¿Qué versión del terminal utiliza? ¿La suministrada por el bróker o la que se proporciona aquí? Siempre debe usar la del bróker, ya que la que se ofrece aquí es una versión beta y, en un alto porcentaje de los casos, puede contener errores u otros problemas.


 
Hola , gracias por tu tiempo y perdona por no responder antes, pero no he estado operativo....

Uso la versión de MQL5 porque estaba convencido de que era la mejor por ser genuina.....

Voy a volver a reinstalarlo todo usando la versión del Broker.

Te diré cosas.

Un saludo: Jose Casas

 
Hola Miguel Angel:

Ya he hecho la instalación completa de MT5 pero esta vez descargándola directamente de mi servidor FTMO Server y sigue exactamente igual, no abre la carpeta de datos y a la hora y cuarenta y cinco minutos de funcionar, se ha colgado.... para seguir funcionando, tengo que pararlo todo y reinstalar los gráficos, pues no los guarda en los perfiles.

Gracias por tu tiempo.

Un saludo Jose Casas

 
jcasas311948 Casas #:
Hay algo que me llama la atención y quisiera confirmarlo contigo.

¿Puedes asegurarnos si, incluso ejecutando el terminal como administrador, en la siguiente ejecución no se guarda ni el perfil activo del terminal ni los símbolos añadidos en Observación del mercado?

Lo pregunto porque, si tampoco se conservan esos cambios básicos, reforzaría la idea de que el terminal no está pudiendo escribir en su carpeta de datos en ningún momento, independientemente del modo de ejecución, lo que ya apuntaría a una restricción del sistema operativo más profunda.
 
Te confirmo que no se guarda el perfil activo del terminal y no se abre Observación de mercado, además desde esta noche (que se ha vuelto a bloquear) cuando lo he reiniciado de nuevo, se habían borrado las 3 cuentas que tengo  y las he tenido que reinstalar.

Gracias por tu tiempo

 
jcasas311948 Casas #:
Gracias por la confirmación, José.

Como siguiente prueba, te recomendaría crear un usuario nuevo de Windows (local) y ejecutar MT5 desde ahí, sin reutilizar el perfil actual. Esto permite descartar una posible corrupción del perfil de usuario del sistema.

Además, convendría barajar la posibilidad de que algún EA esté provocando el bloqueo del terminal. Revisa, por favor, la pestaña Diario y los archivos log del terminal y de los expertos, por si aparece algún error repetitivo o acceso fallido antes del cuelgue.
