Tengo problemas con MT5
El síntoma de que los perfiles desaparecen al reiniciar suele indicar que MT5 no puede escribir correctamente en la carpeta de datos.
Por favor, comprueba la ruta exacta en Archivo > Abrir carpeta de datos y confirma si está dentro de OneDrive o una carpeta sincronizada. Eso puede provocar justo este comportamiento, incluso ejecutando MT5 como administrador.
El síntoma de que los perfiles desaparecen al reiniciar suele indicar que MT5 no puede escribir correctamente en la carpeta de datos.
Por favor, comprueba la ruta exacta en Archivo > Abrir carpeta de datos y confirma si está dentro de OneDrive o una carpeta sincronizada. Eso puede provocar justo este comportamiento, incluso ejecutando MT5 como administrado
Gracias por la información, lo he comprobado y carpeta de datos de MT5 no esta en One drive o en carpetas sincronizadas.
Un saludo: Jose Casas
Gracias de nuevo por tu interés.... ya lo he comprobado las dos cosas y ambas están como dices....
Un saludo... Jose Casas
Por último, ¿Qué versión del terminal utiliza? ¿La suministrada por el bróker o la que se proporciona aquí? Siempre debe usar la del bróker, ya que la que se ofrece aquí es una versión beta y, en un alto porcentaje de los casos, puede contener errores u otros problemas.
Por último, ¿Qué versión del terminal utiliza? ¿La suministrada por el bróker o la que se proporciona aquí? Siempre debe usar la del bróker, ya que la que se ofrece aquí es una versión beta y, en un alto porcentaje de los casos, puede contener errores u otros problemas.
Hola , gracias por tu tiempo y perdona por no responder antes, pero no he estado operativo....
Uso la versión de MQL5 porque estaba convencido de que era la mejor por ser genuina.....
Voy a volver a reinstalarlo todo usando la versión del Broker.
Te diré cosas.
Un saludo: Jose Casas
Hola , gracias por tu tiempo y perdona por no responder antes, pero no he estado operativo....
Uso la versión de MQL5 porque estaba convencido de que era la mejor por ser genuina.....
Voy a volver a reinstalarlo todo usando la versión del Broker.
Te diré cosas.
Un saludo: Jose Casas
Hola Miguel Angel:
Ya he hecho la instalación completa de MT5 pero esta vez descargándola directamente de mi servidor FTMO Server y sigue exactamente igual, no abre la carpeta de datos y a la hora y cuarenta y cinco minutos de funcionar, se ha colgado.... para seguir funcionando, tengo que pararlo todo y reinstalar los gráficos, pues no los guarda en los perfiles.
Gracias por tu tiempo.
Un saludo Jose Casas
Te confirmo que no se guarda el perfil activo del terminal y no se abre Observación de mercado, además desde esta noche (que se ha vuelto a bloquear) cuando lo he reiniciado de nuevo, se habían borrado las 3 cuentas que tengo y las he tenido que reinstalar.
Gracias por tu tiempo
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
He reinstalado todo de nuevo, varias veces, (incluso Windows 11) y he reiniciado en modo administrador........ pero sin resultado, al cabo de un par de horas de iniciarlo, se bloquea y cuando lo reinicias ha borrado todos los perfiles creados.
Hace 4 días, he enviado un e-mail pidiendo ayuda a support@metaquotes.net y nadie me ha respondido.