Discusión sobre el artículo "Automatización de estrategias de trading en MQL5 (Parte 8): Creación de un Asesor Experto con patrones armónicos Butterfly"
MetaQuotes:¿Podría proporcionar el código completo, por favor?
Echa un vistazo al nuevo artículo: Automatización de estrategias de trading en MQL5 (Parte 8): Construyendo un Asesor Experto con Patrones Armónicos de Mariposa.
Autor: Allan Munene Mutiiria
MetaQuotes:Gracias
Artículo publicado Automatización de estrategias de trading en MQL5 (Parte 8): Creación de un Asesor Experto con patrones armónicos Butterfly:
El patrón Butterfly es una formación geométrica precisa definida por cinco puntos clave de oscilación o pivote (X, A, B, C y D) y se presenta en dos tipos principales: un patrón bajista y un patrón alcista. En una mariposa bajista, la estructura forma una secuencia alto-bajo-alto-bajo-alto, donde el pivote X es un máximo oscilante, el pivote A un mínimo oscilante, el pivote B un máximo oscilante, el pivote C un mínimo oscilante y el pivote D un máximo oscilante (con D situado por encima de X). Por el contrario, una mariposa alcista se forma en una secuencia baja-alta-baja-alta-baja, con el pivote X como mínimo oscilante y el pivote D cayendo por debajo de X. A continuación se muestran los tipos de patrones visualizados.
Patrón armónico Butterfly bajista:
Patrón armónico Butterfly alcista:
