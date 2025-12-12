Discusión sobre el artículo "Automatización de estrategias de trading en MQL5 (Parte 8): Creación de un Asesor Experto con patrones armónicos Butterfly"

En este artículo, creamos un Asesor Experto MQL5 para detectar patrones armónicos Butterfly. Identificamos los puntos pivote y validamos los niveles de Fibonacci para confirmar el patrón. A continuación, visualizamos el patrón en el gráfico y ejecutamos automáticamente las operaciones cuando se confirman.

El patrón Butterfly es una formación geométrica precisa definida por cinco puntos clave de oscilación o pivote (X, A, B, C y D) y se presenta en dos tipos principales: un patrón bajista y un patrón alcista. En una mariposa bajista, la estructura forma una secuencia alto-bajo-alto-bajo-alto, donde el pivote X es un máximo oscilante, el pivote A un mínimo oscilante, el pivote B un máximo oscilante, el pivote C un mínimo oscilante y el pivote D un máximo oscilante (con D situado por encima de X). Por el contrario, una mariposa alcista se forma en una secuencia baja-alta-baja-alta-baja, con el pivote X como mínimo oscilante y el pivote D cayendo por debajo de X. A continuación se muestran los tipos de patrones visualizados.

Patrón armónico Butterfly bajista:

BAJISTA

Patrón armónico Butterfly alcista:

ALCISTA


Autor: Allan Munene Mutiiria

 
Autor: Allan Munene Mutiiria

¿Podría proporcionar el código completo, por favor?
