MT5 no abre carpeta de datos.

MT5 no abre la carpeta de datos...... como puedo repararlo o solucionarlo.
 
jcasas311948 Casas:
Qué quieres decir?
 
Enrique Enguix #:
Exactamente lo que digo: en mi Plataforma MT5 no se abre la carpeta de datos, ya la he reinstalado de nuevo y sigue sin abrirse. llevo 2 años trabajando con MT5 y nunca habia pasado.....Agradecería recomendaciones y ayuda. Gracias por tu tiempo.
