MT5 no abre carpeta de datos.
MT5 no abre la carpeta de datos...... como puedo repararlo o solucionarlo.
jcasas311948 Casas:Qué quieres decir?
MT5 no abre la carpeta de datos...... como puedo repararlo o solucionarlo.
MT5 no abre la carpeta de datos...... como puedo repararlo o solucionarlo.
Enrique Enguix #:Exactamente lo que digo: en mi Plataforma MT5 no se abre la carpeta de datos, ya la he reinstalado de nuevo y sigue sin abrirse. llevo 2 años trabajando con MT5 y nunca habia pasado.....Agradecería recomendaciones y ayuda. Gracias por tu tiempo.
Qué quieres decir?
Qué quieres decir?
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese