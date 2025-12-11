Publicar mis códigos
Rashid Umarov , 17.11.2025 10:01
Recientemente hemos visto una afluencia de nuevos usuarios que se unen al foro con un único objetivo: publicar un artículo y recibir un pago por ello. No leen los artículos publicados aquí ni buscan artículos sobre el tema que desean incluir en su artículo.
Usan ChatGPT para crear textos y ni siquiera lo ocultan. Y a menudo quieren publicar artículos muy básicos o simplemente parafrasear la documentación de MQL5. Es decir, en resumen, no crean valor real, sino que simplemente recopilan información conocida de la documentación de MQL5, análisis técnico y, a veces, incluso matemáticas y aprendizaje automático.
Por eso tuvimos que introducir un límite de calificación para descartar a estos autores. El autor debe participar en la vida del foro, contribuir y obtener una calificación determinada . No proporciono el valor exacto de la calificación ni las acciones que la conforman. Todos los veteranos del foro tienen la calificación necesaria para enviar un artículo a revisión.
Y una vez más recuerdo lo que escribimos a los potenciales autores cuando creamos un nuevo artículo:
Buenas tardes, he empezado hace poco a usar esta comunidad y me hace especial ilusión comenzar a publicar mis códigos de Indicadores y Asesores Expertos que a partir de ahora voy a empezar a crear. Una vez superada la prueba, la barra se me queda en 80% y no me da la opción a publicar los códigos, alguien me puede ayudar?
Gracias de antemano.