Discusión sobre el artículo "Desarrollo de un kit de herramientas para el análisis de la acción del precio (Parte 12): Flujo externo (III) TrendMap"
1 actualizar las secuencias de comandos para utilizar su dirección o host local 127.0.0.1
2 en opciones de herramientas url de solicitud web añadir la dirección que está utilizando
4 asegúrese de que todas las partes de Python están instaladas
instala matplotlib
pip install pandas
pip install Flask seaborn y Numpty si es necesario
3 inicie la aplicación flask en esa dirección ejecutando el archivo python con la dirección que está utilizando
Artículo publicado Desarrollo de un kit de herramientas para el análisis de la acción del precio (Parte 12): Flujo externo (III) TrendMap:
En nuestra serie anterior Desarrollo de un kit de herramientas para el análisis de la acción del precio (Parte 10): Flujo externo (II) VWAP, examinamos una estrategia basada en el VWAP que se centraba en cómo los niveles del VWAP podían influir en las decisiones del mercado, indicando una compra cuando el precio estaba por encima del VWAP y una venta cuando estaba por debajo. Sin embargo, basarse únicamente en el VWAP puede ser problemático, especialmente durante períodos de condiciones de mercado extremas en los que pueden producirse reversiones.
En este artículo, llevamos nuestro análisis un paso más allá combinando el VWAP con los niveles de Fibonacci para generar señales de trading. Los niveles de retroceso de Fibonacci ayudan a identificar posibles áreas de soporte y resistencia, y cuando se combinan con el VWAP, pueden mejorar la solidez de su estrategia de trading. Comenzamos explicando los conceptos básicos y, a continuación, describimos las funciones clave tanto en el EA MQL5 como en el script Python. A continuación, profundizamos en detalles adicionales sobre las funciones y analizamos los resultados esperados, antes de resumir las ideas clave.
Autor: Christian Benjamin