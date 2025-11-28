Discusión sobre el artículo "Desarrollo de un kit de herramientas para el análisis de la acción del precio (Parte 12): Flujo externo (III) TrendMap"

Nuevo comentario
 

Artículo publicado Desarrollo de un kit de herramientas para el análisis de la acción del precio (Parte 12): Flujo externo (III) TrendMap:

El flujo del mercado está determinado por las fuerzas entre alcistas y bajistas. Hay niveles específicos que el mercado respeta debido a las fuerzas que actúan sobre ellos. Los niveles de Fibonacci y VWAP son especialmente poderosos a la hora de influir en el comportamiento del mercado. Acompáñame en este artículo mientras exploramos una estrategia basada en los niveles VWAP y Fibonacci para la generación de señales.

En nuestra serie anterior Desarrollo de un kit de herramientas para el análisis de la acción del precio (Parte 10): Flujo externo (II) VWAP, examinamos una estrategia basada en el VWAP que se centraba en cómo los niveles del VWAP podían influir en las decisiones del mercado, indicando una compra cuando el precio estaba por encima del VWAP y una venta cuando estaba por debajo. Sin embargo, basarse únicamente en el VWAP puede ser problemático, especialmente durante períodos de condiciones de mercado extremas en los que pueden producirse reversiones.

En este artículo, llevamos nuestro análisis un paso más allá combinando el VWAP con los niveles de Fibonacci para generar señales de trading. Los niveles de retroceso de Fibonacci ayudan a identificar posibles áreas de soporte y resistencia, y cuando se combinan con el VWAP, pueden mejorar la solidez de su estrategia de trading. Comenzamos explicando los conceptos básicos y, a continuación, describimos las funciones clave tanto en el EA MQL5 como en el script Python. A continuación, profundizamos en detalles adicionales sobre las funciones y analizamos los resultados esperados, antes de resumir las ideas clave.


Autor: Christian Benjamin

 
Gracias Chris por todas tus ideas y publicaciones, definitivamente material útil. Para este artículo. para conseguir que funcione tengo que hacer algunos ajustes apropiados para mi entorno después de volver a comprobar Price Action Analysis Toolkit Desarrollo (Parte 9): Flujo Externo - Artículos MQL5 Que Tal Vez Sean Útiles Para Otros

1 actualizar las secuencias de comandos para utilizar su dirección o host local 127.0.0.1

2 en opciones de herramientas url de solicitud web añadir la dirección que está utilizando

4 asegúrese de que todas las partes de Python están instaladas

instala matplotlib

pip install pandas

pip install Flask seaborn y Numpty si es necesario

3 inicie la aplicación flask en esa dirección ejecutando el archivo python con la dirección que está utilizando

Price Action Analysis Toolkit Development (Part 9): External Flow
Price Action Analysis Toolkit Development (Part 9): External Flow
  • www.mql5.com
This article explores a new dimension of analysis using external libraries specifically designed for advanced analytics. These libraries, like pandas, provide powerful tools for processing and interpreting complex data, enabling traders to gain more profound insights into market dynamics. By integrating such technologies, we can bridge the gap between raw data and actionable strategies. Join us as we lay the foundation for this innovative approach and unlock the potential of combining technology with trading expertise.
 
linfo2 #:
Gracias Chris por todas tus ideas y publicaciones, definitivamente material útil. Para este artículo. para conseguir que funcione tengo que hacer algunos ajustes apropiados para mi entorno después de volver a comprobar Price Action Analysis Toolkit Desarrollo (Parte 9): Flujo Externo - Artículos MQL5 Que Tal Vez Sean Útiles Para Otros

1 actualizar las secuencias de comandos para utilizar su dirección o host local 127.0.0.1

2 en opciones de herramientas url de solicitud web añadir la dirección que está utilizando

4 asegúrese de que todas las partes de Python están instaladas

instala matplotlib

pip install pandas

pip install Flask seaborn y Numpty si es necesario

3 inicie la aplicación flask en esa dirección ejecutando el archivo python con la dirección que está utilizando

Hola linfo2
Tienes toda la razón en las notas adicionales que has aportado. Muchas gracias a ti🔥.
Nuevo comentario