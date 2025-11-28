EA en VPS devuelve valor 0 en tick value

Hola, en VPS el EA me devuelve valor 0 cuando ejecuto SymbolInfoDouble(symbol, SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE) para el US500, en cambio cuando lo ejecuto en el terminal devuelve el valor correcto.  Ello invalida el cálculo de lotes automático.  Como puedo resolverlo?  Muchas gracias
 
adria unknowkn :
¿Verificaste si hay errores después de llamar a SymbolInfoDouble()?
 
adria unknowkn:

Para un EA "serio", sobre todo en VPS y con símbolos como US500, OrderCalcProfit es una opción más segura y portable que fiarse únicamente de SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE. Lo ideal es usar tick value solo como apoyo o fallback, no como única fuente.

SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE suele venir en 0 o incoherente (sobre todo en CFDs/índices y en VPS/terminal recién arrancado).

