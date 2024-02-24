Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1579
cuando Y cambia proporcionalmente a X, es decir, hay una dependencia lineal + ciclos + ruido, da igual hacia dónde vayan ambas rarefacciones, incluso en distintas direcciones
Así que no hay suficientes observaciones, se necesitarían 1000 veces más. O para evaluar el patrón fundamental que hay detrás de las curvas, cuánto de ellas es consistente.
Eso es todo, he dejado el foro. ¡Felices fiestas!
¿cómo nos ayuda eso?
¿Sabe por qué la corteza visual está en la parte posterior de la cabeza y no más cerca de los ojos?
La evolución lo ha decidido.
Boris, un sintético no es más que la suma de series financieras. Lo único que se puede hacer en un sintético es estrechar la varianza indefinidamente. De ahí que sugiera seguir observando las curvas divergentes de la serie original y no del sintético. Verás la misma imagen, con las mismas curvas expansivas.No puedo decirte cómo operar este patrón de expansión, pero puedo suponer que si alguna parte de las curvaturas comenzó a cambiar el vector de orientación, lo más probable es que alguna otra parte también deba cambiar su vector de orientación.
Bueno, puedes reducirlo.
incluso es posible conseguir que el sintético cumpla a veces la parte de "proceso estacionario" de la definición, pero ¿de qué sirve?
aquí hay un tipo de curvatura
¿cómo nos ayudaría eso?
Bueno, la cointegración
Sí, los anfibios tenían bolas en la parte superior de la cabeza, luego se movieron hacia adelante y el cerebro se quedó allí
Es posible, pero está escrito con agujeros en el agua: hasta que no se estudie a fondo el material genético evolutivo, todo es una hipótesis.
Todo está estudiado desde hace mucho tiempo.
Los peces llegaron como anfibios, algunos evolucionaron a mamíferos y luego tú evolucionaste.