Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más

Boris:

Así es, nadie prometió converger a cero.

La pregunta era sobre cómo negociar una mezcla de series temporales divergentes, y cuál estaría en la parte inferior o en la superior no lo sabemos

Si no lo sabes, sólo hay una opción: adivinar).

 
Boris:

La cuestión era negociar una mezcla de series temporales divergentes.

abstractamente - considerar la distancia Levenshtein en el orden de sucesión. La medida es mayor de lo razonable: significa que las filas están "entrelazadas" y deben ser recalculadas.
Si las filas no son tomadas de spit, significa no sólo para usted, significa que muchas personas van a cambiar las estimaciones y hacer entradas / salidas. Y luego se te ocurre algo :-)

 
Maxim Kuznetsov:

La imagen: los que están en la cima tienen más probabilidades de permanecer en ella.

De manera abstracta - considere la distancia Levenshtein en el orden de sucesión. La medida es mayor que una razonable - significa que las filas están "entrelazadas" y hay que recalcularlas.
Si las filas no son tomadas desde cero, significa que no sólo tú, significa que mucha gente cambiará las estimaciones y hará entradas/salidas. Y aquí puedes pensar en algo útil.

En nuestro pueblo ni siquiera conocen esa palabra.

¿Podría aclarar su punto de vista?

Hay una probabilidad, por supuesto, e incluso algunas estadísticas... Pero no puede ayudarnos, por alguna razón ((

Boris:


otra pregunta complicada para los venerables dones

digamos que tenemos más de 10 series temporales que salen aproximadamente del mismo punto

¿cómo podemos operar con la divergencia de la suma de series, si no sabemos de antemano qué BP será mayor o menor que los demás?

Usted tiene muchas filas similares, tal vez se debe comprobar la cointegración
 
Maxim Dmitrievsky:
Usted tiene muchas filas similares, tal vez se debe comprobar la cointegración

series pueden ser muy similares, esto es cierto

y, lo admito, algunos pueden incluso estar "cointegrados", aunque su diferencia no es muy similar a la de un proceso estacionario

algunos pueden ir a la par, entrelazarse, divergir, converger

el único dato fiable es que en su mayoría divergen, es decir, la distancia inicial entre series es menor que la final

Por supuesto, si supiéramos cuál de ellos sería más alto y más bajo al final del período, no habría duda

Boris:

Bueno, si la distancia entre ellos varía linealmente, eso no es un problema. Es mirar la foto, no conozco la otra. Se puede permitir la compra para uno y la venta para el otro, las señales por los residuos.

es decir, esta es la única opción.

 
Maxim Dmitrievsky:

Bueno, si la distancia entre ellos varía linealmente, no es un problema. Es mirar la foto, no conozco la otra. Se puede permitir la compra para uno y la venta para el otro, señales por saldos.

es decir, esta es la única opción.

¿linealmente? ¿Qué quieres decir?

estas fotos me estropean el estado de ánimo


y eso estaría bien, pero los solapamientos complejos (((



y luego está esto





la posición normal (beneficio estándar) - cuando la 1ª fila - la línea azul se sitúa por debajo de las demás

Pero no siempre es así y todavía no he podido identificar la causa

Boris:

cuando Y cambia proporcionalmente a X, es decir, hay una dependencia lineal + ciclos + ruido, da igual hacia dónde vayan ambas líneas torcidas, incluso en distintas direcciones

Así que no hay suficientes observaciones, necesitamos 1000 veces más. O para evaluar el patrón fundamental que hay detrás de las curvas, cuánto de ellas es consistente.

Eso es todo, he dejado el foro. ¡Feliz Año Nuevo!

 
Boris:

Boris, el sintético no es más que la suma de series financieras, lo único que se puede hacer sobre el sintético es estrechar la varianza por tiempo indefinido. De ahí que sugiera seguir observando las curvaturas divergentes de la serie original y no del sintético, verás la misma imagen, con las mismas curvaturas expansivas.No puedo decirte cómo operar este patrón de expansión, pero puedo suponer que si alguna parte de las curvaturas comenzó a cambiar el vector de orientación, lo más probable es que alguna otra parte también deba cambiar su vector de orientación.
Sería más interesante observar cuando esta nube de bolas curvas en expansión está fuertemente descentrada, entonces se pueden recoger estadísticas y tratar de detectar algo útil. Pero este no es el modus operandi, así que disculpadme por caer en un off-topic.
 
