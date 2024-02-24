Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1578
Así es, nadie prometió converger a cero.
La pregunta era sobre cómo negociar una mezcla de series temporales divergentes, y cuál estaría en la parte inferior o en la superior no lo sabemos
Si no lo sabes, sólo hay una opción: adivinar).
La cuestión era negociar una mezcla de series temporales divergentes.
abstractamente - considerar la distancia Levenshtein en el orden de sucesión. La medida es mayor de lo razonable: significa que las filas están "entrelazadas" y deben ser recalculadas.
Si las filas no son tomadas de spit, significa no sólo para usted, significa que muchas personas van a cambiar las estimaciones y hacer entradas / salidas. Y luego se te ocurre algo :-)
La imagen: los que están en la cima tienen más probabilidades de permanecer en ella.
En nuestro pueblo ni siquiera conocen esa palabra.
¿Podría aclarar su punto de vista?
Hay una probabilidad, por supuesto, e incluso algunas estadísticas... Pero no puede ayudarnos, por alguna razón ((
otra pregunta complicada para los venerables dones
digamos que tenemos más de 10 series temporales que salen aproximadamente del mismo punto
¿cómo podemos operar con la divergencia de la suma de series, si no sabemos de antemano qué BP será mayor o menor que los demás?
Usted tiene muchas filas similares, tal vez se debe comprobar la cointegración
series pueden ser muy similares, esto es cierto
y, lo admito, algunos pueden incluso estar "cointegrados", aunque su diferencia no es muy similar a la de un proceso estacionario
algunos pueden ir a la par, entrelazarse, divergir, converger
el único dato fiable es que en su mayoría divergen, es decir, la distancia inicial entre series es menor que la final
Por supuesto, si supiéramos cuál de ellos sería más alto y más bajo al final del período, no habría duda
Bueno, si la distancia entre ellos varía linealmente, eso no es un problema. Es mirar la foto, no conozco la otra. Se puede permitir la compra para uno y la venta para el otro, las señales por los residuos.
es decir, esta es la única opción.
¿linealmente? ¿Qué quieres decir?
estas fotos me estropean el estado de ánimo
y eso estaría bien, pero los solapamientos complejos (((
y luego está esto
la posición normal (beneficio estándar) - cuando la 1ª fila - la línea azul se sitúa por debajo de las demás
Pero no siempre es así y todavía no he podido identificar la causa
cuando Y cambia proporcionalmente a X, es decir, hay una dependencia lineal + ciclos + ruido, da igual hacia dónde vayan ambas líneas torcidas, incluso en distintas direcciones
Así que no hay suficientes observaciones, necesitamos 1000 veces más. O para evaluar el patrón fundamental que hay detrás de las curvas, cuánto de ellas es consistente.
Eso es todo, he dejado el foro. ¡Feliz Año Nuevo!
