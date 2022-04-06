Copiadora para EA
En el Market tienes muchas. Aquí en el foro está prohibido pedir recomendaciones.
He eliminado su última publicación. Creo que no entendió mi anterior mensaje. Está prohibido pedir recomendación, sea por mensajería privada o no. Ya que habrá quien no sepa de esta norma y este hilo se convierta en un spam de productos del Market.
Si tiene dudas expóngalas como ya hizo sin pedir recomendaciones o hágaselas llegar a los desarrolladores de esos productos que estoy seguro de que por la cuenta que les trae se las sabrán contestar y estarán encantados de atenderle.
Insisto, no utilice el foro para que hagamos el trabajo de análisis por usted. La plataforma dispone de un probador de estrategias y todos los productos tienen versión demo para testear todo lo que comenta y decidir por usted mismo cuál comprar o alquilar.
Hay copytrades de todos los tipos, pero por lo general un copytrade copia todos los trades de una cuenta master a una slave sin problemas. Luego dependiendo del copytrade se pueden filtrar por símbolos, magic number, etc. Y respecto al MM más de lo mismo...la mayoría admiten configurar el porcentaje de lotes del copiado, etc.
Sinceramente, me cuesta creer que haya tan solo mirado los copytrades que hay en el Market, puesto que todo lo que pregunta está bastamente respondido en las propias descripciones de los productos.
Entiendo que no domine el inglés, pero hoy día con Google Translator o incluso con la propia herramienta de la web...no sé que pensar, la verdad.
