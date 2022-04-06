Copiadora para EA

Hola, estoy comenzado con este asunto pues siempre he tradeado de manera tradicional. Agradecería que me aconsejasen sobre alguna copiadora que pueda replicar la señal de un EA instalado en un determinado gráfico y par de divisas, enviando la señal hacia otra plataforma distinta, de un bróker diferente al de la plataforma emisora. Muchas gracias.
 
Lu Fran:

En el Market tienes muchas. Aquí en el foro está prohibido pedir recomendaciones.

 
Lu Fran #:

He eliminado su última publicación. Creo que no entendió mi anterior mensaje. Está prohibido pedir recomendación, sea por mensajería privada o no. Ya que habrá quien no sepa de esta norma y este hilo se convierta en un spam de productos del Market.

Si tiene dudas expóngalas como ya hizo sin pedir recomendaciones o hágaselas llegar a los desarrolladores de esos productos que estoy seguro de que por la cuenta que les trae se las sabrán contestar y estarán encantados de atenderle.

Insisto, no utilice el foro para que hagamos el trabajo de análisis por usted. La plataforma dispone de un probador de estrategias y todos los productos tienen versión demo para testear todo lo que comenta y decidir por usted mismo cuál comprar o alquilar.

Gracias por responder Miguel, ya he visto las que hay para descargar pero es que tengo algunas dudas. Supongo que esas copiadoras se acoplan en un gráfico determinado a  modo de asesor experto (EA). Pero si yo lo que pretendo es replicar las señales de otro robot, por ejemplo un scalper o martingale, ¿se podría activar conjuntamente cualquier otro EA con el “EA de la copiadora”? Luego surgen un par de dudas más: la gestió ndel dinero (MM), en este sistema de copiadora, se administrea según el monto de la cuenta emisora o el de la cuenta receptora? O. por último, En una misma plataforma se podrían instalar varias “copiadoras emisoras”, dentro de distintos gráficos y pares? Estas son las principales dudas que tengo y no he podido resolver, pues la mayoría de información al respecto está en inglés…y uno aún no lo domina demasiado Xd…. Un saludo.
 
Lu Fran #:

Hay copytrades de todos los tipos, pero por lo general un copytrade copia todos los trades de una cuenta master a una slave sin problemas. Luego dependiendo del copytrade se pueden filtrar por símbolos, magic number, etc. Y respecto al MM más de lo mismo...la mayoría admiten configurar el porcentaje de lotes del copiado, etc.

Sinceramente, me cuesta creer que haya tan solo mirado los copytrades que hay en el Market, puesto que todo lo que pregunta está bastamente respondido en las propias descripciones de los productos.

Entiendo que no domine el inglés, pero hoy día con Google Translator o incluso con la propia herramienta de la web...no sé que pensar, la verdad.


 
