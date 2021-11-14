AE que compré y ya no aparece en el Market

Hola!
Hace un par de años compré un AE en el Market y ahora que quiero instalarlo de nuevo ya que perdí la activación que tenía veo que ya no está en el Market y no puedo descargar una de las 5 activaciones que me quedan...Debo reclamar a MQL5 el importe proporcional de las activaciones que no he podido utilizar?
 
Aunque ya no este en el Market deberías poder instalarlo desde el terminal.

MQ nunca devuelve ninguna parte proporcional de nada. Lo que hace es que guarda una backup del producto aunque este se haya retirado del Market y te ofrece descargarlo mientras tengas activaciones pendientes.

 
Ok, gracias!, es que no veo dónde hacer eso!, voy a investigar...😉
 

Lo encontré!, lo estaba mirando en mql5 y no...es en Mt5



