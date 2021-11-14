AE que compré y ya no aparece en el Market
Hola!
Hace un par de años compré un AE en el Market y ahora que quiero instalarlo de nuevo ya que perdí la activación que tenía veo que ya no está en el Market y no puedo descargar una de las 5 activaciones que me quedan...Debo reclamar a MQL5 el importe proporcional de las activaciones que no he podido utilizar?
- AE gratuitos
- AE ya no esta disponible
- Activaciones AE
Jose Ramon Rosaenz:
Aunque ya no este en el Market deberías poder instalarlo desde el terminal.
MQ nunca devuelve ninguna parte proporcional de nada. Lo que hace es que guarda una backup del producto aunque este se haya retirado del Market y te ofrece descargarlo mientras tengas activaciones pendientes.
Miguel Angel Vico Alba #:Ok, gracias!, es que no veo dónde hacer eso!, voy a investigar...😉
Aunque ya no este en el Market deberías poder instalarlo desde el terminal.
MQ nunca devuelve ninguna parte proporcional de nada. Lo que hace es que guarda una backup del producto aunque este se haya retirado del Market y te ofrece descargarlo mientras tengas activaciones pendientes.
Lo encontré!, lo estaba mirando en mql5 y no...es en Mt5
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese